SALUT LES SIXTIES. CETTE SEMAINE DEUX INVITéS. EDDICK RITCHELL DU BONHEUR DES DAMES ET SON NOUVEL ALBUM "PLACE AUX JEUNES" .EN DEUXIèME PARTIE D’éMISSION UN VOYAGE AU QUéBEC AVEC FREDY BILL DU GROUPE BROCH’à FOIN.

















Concept unique en France sous forme de chronique musicale SLS propose une très grande diversité de sujets et d’artistes et permet aux radios de toucher un très large public .Chaque semaine dans une ambiance conviviale et festive nous invitons des personnalités du monde de la musique en passant par les jeunes artistes aux plus confirmés . Nous recevons également des écrivains, des chroniqueurs de la presse écrite, les grands témoins de cette formidable époque Sixties. Les tranches d’âges des auditeurs ainsi que les segments sociaux culturels sont très élargis compte tenu de la variété des sujets abordés et la diversité générationnelle des musiques diffusées.

Nos références : plus de 400 émissions déjà diffusées , plus d’une quarantaine de radios en diffusions , France , Outre-Mer , Belgique , Québec,Suisse . (no 453)

Rédigé le 24-09-2016 à 24-09-2016 par Jean-Claude VASSEUR (Yvelines Radio).

