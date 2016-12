Pub





LES ARTISTES ONT LA PAROLE PARIS > LES ARTISTES ONT LA PAROLE



SIBYLLE LIEVOIS ET BRIGITTE SKIAVI BLANC SUR YVELINES RADIO DANS LES ARTISTES ONT LA PAROLE

















Brigitte Skiavi Blanc nous fait découvrir La charmante et talentueuse chanteuse Sibylle Lievois en presence de Solene NAVARRE et Michel BERGER - Michel BERGER (Yvelines Radio).



Les Artistes ont la PArole, vous propose de passer une heure en compagnie de Brigitte Skiavi Blanc et de Sibylle Lievois sur Yvelines Radio,



Une emission qui nous parlera de Musique avec un clin d 'oeil à Gerard Blanc en compagnie de Solene NAVARRE et de Michel BERGER





Tous les podcasts sur le site officiel de l'emission :



http://www.michelbergeranimateurradio.fr



Rédigé le 25-09-2016 à 25-09-2016 par Michel BERGER (Yvelines Radio).

