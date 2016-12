Pub





Une comédie loufoque, bien écrite... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Pierre DAC (1893-1975), résistant, voix célèbre de "La France parle aux Français".



C'est lui qui a inventé LE SCHMILBLICK, devenu célèbre grâce au jeu de Guy Lux, et resté dans les mémoires, avec la parodie de Coluche.



Quand on est amateur - comme moi - de cet auteur génial, on se rend compte du beau travail de Jacques PESSIS, venu picorer des tirades un peu partout, pour monter ce spectacle drôle et original.



Pour exemple, la description du médaillon qui doit aider au dépannage du Schmilblick, est en fait celle d'un tatouage dans le sketch de "Rabindranath Duval", avec Francis BLANCHE.







1H10 de plaisir, de références à découvrir.







Je n'attendais pas Patrick PREJEAN, à telle aventure, il est désopilant.



Je ne connaissais pas Jérémy PREVOST, un roi du doublage, il est fantastique ! Quel jeu dynamique !!!







La Mise en Scène est de Luq HAMETT.

Décor et Costumes: Emmanuelle HAMET.



Lumières: Jacques-Magic ROUVEYROLLIS.



Musique: Christian GERMAIN.











Un spectacle intelligent, à écouter entre les lignes...







Vérifiez le calendrier et l'horaire sur le site du Théâtre:



www.theatre-edgar.com







THEÂTRE EDGAR



01 42 79 97 97







Copyright Robert Bonnardot - Septembre 2016



Rédigé le 24-09-2016 à 24-09-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

