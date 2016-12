Pub





LES MEILLEURS MOMENTS DE KITSCH ET NET... AVEC MARIE DAUPHIN ET CHARLOTTE KADY !















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Charlène, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec tout l'été les moments les plus kitsch et nets de l'émission !



Nous réunissons toutes ces œuvres musicales, oubliées ou jamais connues, dans notre « kitschenette », pour vous mitonner une cuisine sonore nouvelle et non calorique (ou si peu…) aux parfums inédits et savoureux !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



